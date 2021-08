Cremona: picchia vicino con cui è in lite da 4 anni, denunciato

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Gussola hanno denunciato per atti persecutori, minacce e lesioni un 63enne residente in un comune della bassa cremonese. Dal 2017 l'uomo era in lite con un suo vicino, 72 anni, per motivi legati al confine che divide i loro due campi agricoli. Nel corso di questi quattro anni ogni occasione, anche la più futile, era causa di litigio dal quale scaturivano dispetti più o meno banali che con il tempo hanno esacerbato la situazione.

"Dispetti legati alle coltivazioni, danneggiamenti alle reti divisorie ed atteggiamenti prevaricatori che il 63enne metteva in atto generando nel querelante timore ogni qualvolta si recava presso il suo appezzamento", spiegano i militari. Minacce infine sfociate in un'aggressione fisica: il 63enne ha picchiato il suo vicino procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.