Afghanistan: Jo Squillo lancia iniziativa social, 'non abbandoniamo le donne'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Wall of Dolls Onlus, il muro delle bambole contro il femminicidio inaugurato nel 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo, organizza un'azione a sostegno delle Donne dell'Afghanistan. Domenica 22 agosto, uomini e donne sono invitati a pubblicare sui propri social un post vestiti in bianco. Bianco simbolo di vicinanza con bambine, ragazze e donne, per non farle sentire sole.

"Oggi l'Afghanistan è tornato indietro di 20 anni. Una vergogna ed un'offesa a tutte quelle persone che hanno dato la loro vita per la difesa dei diritti umani. Le donne non potranno più avere un'istruzione, verranno uccise se non indosseranno il burqa. Non potranno più lavorare, dovranno stare chiuse in casa a subire violenze di ogni genere da uomini che non hanno scelto di sposare, bambine obbligate a fare sesso con uomini anziani con la barba lunga e il mitra in mano", si spiega nella nota.

Wall of Dolls Onlus scende dunque in campo "in supporto al loro coraggio e alla loro forza per resistere. Non abbandoniamo le nostre sorelle".