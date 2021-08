Milano: arrestato dai carabinieri mentre ruba auto, era evaso dai domiciliari

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato per il furto di un'auto. Dai controlli è emerso che era evaso dai domiciliari e che i carabinieri erano già a casa sua a Inveruno, comune alle porte di Milano, dove il padre aveva chiamato i militari per denunciare la furiosa lite col figlio. Se una pattuglia era arrivata subito nell'abitazione in via Palestro - completamente a soqquadro e con numerosi oggetti rotti - trovando però solo il 63enne, un'altra pattuglia che attraversava via Como sorprendevano un uomo, di circa 30 anni, mentre sfondava il vetro di una Renault Twingo, parcheggiata in strada. I militari riuscivano a bloccarlo mentre ancora rovistava nell'abitacolo, riuscendo così a impedirne la fuga. Dai controlli è emerso che si trattava del 32enne appena 'evaso' dalla casa del padre. L'arresto è stato convalidato e la proprietaria della macchina ha sporto denuncia per i danni.