Calcio: Spalletti, 'Insigne sorridente e voglioso, non è turbato dal mercato'

Napoli, 21 ago. - (Adnkronos) - "Arriva sempre sorridente e voglioso, mi sembrerebbe strano un turbamento per il mercato. La Serie A è il sogno di tutti sin da bambini, mica ci facciamo turbare dal nostro nome eventualmente sul mercato. Quella che lei chiama turbativa, Insigne la schiaccia col piedino o la calcia come fa al limite dell'area e la mette dove gli pare". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti si esprime così sul capitano azzurro Lorenzo Insigne al centro di voci di mercato non avendo ancora firmato il rinnovo di contratto che scade nel giugno 2022. "Io venendo al Napoli immaginavo Insigne e Manolas nella rosa, sono calciatori che alzano il livello della qualità degli altri che ci giocano vicino. Certezza di averli? Per me sì, perché no, poi bisogna essere anche ottimisti nelle cose", conclude Spalletti.