21 agosto 2021 a

a

a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Per carità Enrico Letta sono fatti vostri e non miei, ma candidare un ragazzotto senza arte né parte, che vuole darvi la sveglia e sorvegliare la vostra purezza ideologica ti sembra una buona idea? Opterei per pedata nelle chiappe (metaforica)". Così Carlo Calenda su twitter sulla candidatura di Mattia Santori.