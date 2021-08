Lavoro: Rossomando, 'parole Bonomi inutilmente aggressive'

21 agosto 2021 a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta le parole del leader di Confindustria Bonomi sembrano fuori contesto e inutilmente aggressive verso chi, come il ministro Orlando, sta cercando un punto di equilibrio avanzato su lavoro, delocalizzazioni e licenziamenti". Così la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.

"Riproporre dinamiche muscolari vecchie di decenni certamente non aiuta. Vogliamo certamente un Paese attrattivo per aziende italiane ed estere, ma con una altrettanto avanzata legislazione in materia di delocalizzazioni e licenziamenti collettivi. Le tutele non possono essere a senso unico, anche perché le ricadute sono generali".