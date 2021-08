Giustizia: Calderoli, 'Palamara tiri fuori tutta la verità'

21 agosto 2021 a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Ho conosciuto Luca Palamara più di dieci anni fa quando non si poteva certo definire vicino alle posizioni della Lega e certo non lo era, come peraltro è poi emerso dalle bene note intercettazioni. Io lo ringrazio per l'operazione verità che ha portato avanti in questi mesi, operazione servita al bene del sistema giustizia e dunque al popolo italiano". Così Roberto Calderoli della Lega.

"Ora leggo che vuole candidarsi per le Politiche, faccia pure, ma a me resta un dubbio: Palamara la sua verità l'ha detta tutta oppure la sta centellinando in base alle opportunità e ai vantaggi che possano derivargliene? Se Palamara vuole parlare lo faccia, ma tirando fuori tutto, non solo quello che gli conviene…".