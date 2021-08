21 agosto 2021 a

a

a

Verona, 21 ago. - (Adnkronos) - Il Sassuolo batte 3-2 il Verona nell'anticipo della prima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Di Raspadori al 32', Djuricic al 51' e Traoré al 77' le reti degli emiliani, inutile la doppietta di Zaccagni, a segno al 70' su rigore e al 90', per i gialloblù che giocano dal 45' del primo tempo in dieci per l'espulsione di Veloso per doppia ammonizione.