Centrodestra: Salvini, 'bene Berlusconi, presto incontro Lega-Fi, insieme a sostegno Draghi'**

21 agosto 2021

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "L'incontro con Berlusconi? E' andato bene. Temi concreti e non filosofia: salute per riaprire in sicurezza scuole e fabbriche, lavoro con taglio delle tasse che è la priorità del centrodestra e diritto alla pensione. A livello nazionale la federazione, ci ritroveremo presto con i ministri e i capigruppo della Lega e di Forza Italia per lavorare insieme e sostenere il governo Draghi". Così Matteo Salvini a Olbia.