Roma, 21 ago. Adnkronos) - "L'infamia di chi ha danneggiato il monumento ai nostri Martiri di Nassiriya a Torino va punita duramente. Onore a chi ha donato la propria vita per difendere la libertà di altri popoli. In questi giorni più che mai”. Così in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.