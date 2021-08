21 agosto 2021 a

a

a

Empoli, 21 ago. - (Adnkronos) - La Lazio è in vantaggio per 3-1 sull'Empoli nell'anticipo serale della prima giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Bandinelli al 4', replicano Milinkovic-Savic al 6', Lazzari al 31' e Immobile su rigore al 41'.