21 agosto 2021 a

a

a

Torino, 21 ago. - (Adnkronos) - L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sul Torino al termine del primo tempo dell'anticipo serale della prima giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. A segnare la rete che decide finora la partita è Muriel al 6'.