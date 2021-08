22 agosto 2021 a

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Essere contro un sistema feudale in cui si licenzia 'ad nutum', che oggi vuol dire via whatsapp o per mail, non significa andare contro le imprese. La Confindustria di Bonomi vuole riportare le lancette indietro nel tempo. Il Governo vada avanti nel costruire regole ferree che premino le imprese sane che vogliono investire sul lavoro buono". Così il Senatore di LeU Francesco Laforgia.