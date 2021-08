22 agosto 2021 a

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il marchio del Pd evidentemente non è più tossico per Mattia Santori. Ora deve solo imparare l'educazione, non si può entrare in una comunità ed attaccarne una parte, con slogan abbastanza vetusti. Spero che qualcuno gli insegni la netiquette". Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.