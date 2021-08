22 agosto 2021 a

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il Pd che io ho in testa, veramente nuovo, è quello che abbiamo visto stamattina. I dirigenti del partito, a partire dal segretario, hanno ascoltato. Io mi appoggio molto sui sindaci perché i sindaci se non ascoltano, non vengono rieletti. Noi dobbiamo cambiare sistema elettorale per i parlamentari" per renderlo simile "al sistema dei sindaci". Così Enrico Letta alla pre-Agorà dem oggi a Belluno.