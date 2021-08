Milano: due feriti trovati all'alba in via Bisceglie, s'ipotizza rissa con bottiglie

22 agosto 2021 a

Milano 22 ago. (Adnkronos) - Due peruviani sono stati trovati all'alba di oggi con diverse ferite profonde in via Bisceglie, nella periferia sud-ovest di Milano.

Il 118, allertato da diversi cittadini, è intervenuto alle 6.15, di fronte all'Eurospin, con due ambulanze, un'auto medica e un'auto infermieristica. I sanitari hanno soccorso un 31enne, con ferite al volto e al torace e un'escoriazione al ginocchio. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda.

L'altra vittima, di 30 anni, versava in condizioni più gravi, con una ferita aperta al torace e una al braccio, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Con i due c'era anche una donna peruviana di 29 anni. Sull'episodio indagano i carabinieri, intervenuti in ospedale. L'ipotesi è che il gruppo sia rimasto coinvolto in una rissa in cui sono stati utilizzati cocci di bottiglia.