Gino Strada: Sala, 'felice di tanta gente a camera ardente, conferma amore di Milano'

Milano 22 ago. (Adnkronos) - “Sono felice di quanta gente è venuta in questi giorni e verrà anche domani. Non avevo dubbi, però è una conferma straordinaria di come lui era amato e di come Milano e i milanesi si affezionano a quelli che fanno le cose. Siamo gente di pensiero ma siamo anche molto gente d'azione. E lui era certamente un grandissimo uomo d'azione, era un combattente”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della seconda visita alla camera ardente di Gino Strada, allestita a Casa Emergency.

A chi gli ha fatto notare che tra ieri e oggi hanno portato il loro ultimo saluto al fondatore dell'associazione umanitaria tantissimi privati cittadini, ma pochi politici, Sala ha risposto: “Mi auguro che sia solo dovuto al momento di vacanze e che tanti stiano tornando. Sarebbe stato certamente importante che tanti fossero venuti in questi giorni, ma speriamo che si possa lavorare nella sua memoria e che l'insegnamento che lui ha lasciato guidi l'azione della politica”.