Roma: incidente a Santa Maria di Galeria, muore motociclista

22 agosto 2021 a

a

a

Milano 22 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale tra un'auto e una moto questa mattina a Roma, in via Santa Maria di Galeria. Le pattuglie del XIV gruppo Monte Mario della Polizia Locale sono intervenute all'altezza del civico 504, dove una Skoda guidata da un 75enne si è scontrata con un'Harley Davidson. Il motociclista, di 33 anni, è stato soccorso sul posto dai sanitari, ma è morto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.