Incidenti: Mantova, scontro tra camion e auto, muore ragazzo di 21 anni

Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Scontro mortale, intorno alle 3.40 della notte scorsa, sulla strada statale 482 nota come l'Ostigliese in provincia di Mantova. Un ragazzo di 21 anni, alla guida di un'auto, è deceduto nell'incidente contro un camion. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per lui non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.

Per il 64enne conducente del mezzo pesante, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre a un'ambulanza e a un'automedica è arrivata anche l'eliambulanza, ma inutilmente. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale.