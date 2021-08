Kokam fornisce un sistema di accumulo di energia in batteria a Électricité de Tahiti: un Generatore Sincrono Virtuale per aiutare a decarbonizzare la produzione di energia elettrica

23 agosto 2021 a

- SEUL, Corea, 23 agosto 2021/PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd, fornitore globale di batterie innovative gli ioni di litio e società controllata di SolarEdge Technologies, ha stipulato un contratto con Électricité de Tahiti (EDT), filiale di ENGIE, per fornire un sistema di accumulo di energia in batteria (Battery Energy Storage System, BESS) che sarà impiegato come primo "Virtual Synchronous Generator (VSG)" di Tahiti. Dotato di una batteria da 15 MW/10,4 MWh, con uno STATCOM integrato da 20 Mvar, questo BESS all'avanguardia sostituirà i generatori a diesel della riserva rotante (spinning reserve) di EDT, al fine di ottimizzare i costi riducendo i consumi di diesel, lasciando spazio a più energia rinnovabile e rafforzando la rete.

Integrando più fonti di produzione rinnovabili e migliorando le prestazioni del suo gruppo elettrogeno diesel, EDT potrebbe ridurre le spese di carburante di circa 1,25 milioni di euro all'anno. Si prevede inoltre che il VSG aumenterà i risparmi, riducendo i costi di manutenzione del generatore ed estendendone la vita operativa.

Ike Hong, Chief Marketing Officer di Kokam, commenta: "Il BESS di Électricité de Tahiti dimostra che le batterie innovative dal design intelligente possono aiutare i fornitori di energia e i clienti del settore industriale a ridurre le emissioni di gas serra, migliorando i profitti e aumentando l'affidabilità della rete allo stesso tempo."

Sottolineando il ruolo fondamentale del sistema di accumulo di energia in batteria (Battery Energy Storage System, BESS) di Kokam nella riduzione dei consumi di carburante senza comportare rischi alla stabilità della rete, François-Xavier de Froment, Chief Executive Officer di EDT, commenta: "Grazie alla tecnologia VSG, EDT realizza la propria ambizione di decarbonizzare la produzione di energia elettrica e contribuisce al progresso verso il traguardo 'emissioni zero' nella Polinesia francese.."

Informazioni su Kokam:

Kokam è un'azienda leader sul mercato globale nella produzione di batterie agli ioni di litio di alta qualità e avanzate soluzioni di accumulo di energia (Energy Storage Solutions, ESS). La tecnologia brevettata di produzione delle celle è in grado di assicurare qualità, sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate, e al tempo stesso consente a Kokam di personalizzare le opzioni proposte per risolvere pressoché tutte le sfide di accumulo di energia. Le soluzioni all'avanguardia di Kokam sono oggi diffuse in tutto il mondo in una varietà di settori, come quelli dei veicoli elettrici, dei sistemi di accumulo, aerospaziale, navale e dei gruppi di continuità. Kokam è una società controllata di SolarEdge, società quotata NASDAQ e leader globale nel settore dell'energia intelligente. Il sito web di Kokam è kokam.com.

Informazioni su Electricité De Tahiti:

EDT è una società che gestisce un servizio pubblico di energia presente a Tahiti e in 19 altre isole della Polinesia francese. L'azienda è coinvolta nella produzione di energia elettrica da combustibili fossili e fonti rinnovabili, nonché nella distribuzione dell'energia e in tutti i servizi correlati. Essendo un operatore economico e storico fondamentale, EDT è il 5º datore di lavoro locale con oltre 500 collaboratori in tutta la Polinesia francese, un territorio composto da isole dislocate su oltre 5 milioni di chilometri quadrati di oceano. EDT è una società controllata di ENGIE Solutions, un'azienda leader globale nel settore delle energie e dei servizi a bassa emissione di carbonio. Questa consolidata collaborazione chiave offre a EDT l'accesso a un'ampia gamma di servizi energetici e industriali per supportare lo sviluppo sostenibile di territori insulari come la Polinesia francese.

Informazioni su SolarEdge:

SolarEdge è un'azienda leader globale nel settore delle tecnologiesmart energy. Caratterizzata da un avanzatissimo know-how tecnico e da una spinta costante verso l'innovazione, SolarEdge crea soluzionismart energy, destinate a migliorare la vita di tutti e incentivare costantemente il progresso. Uno degli esempi più brillanti è l'inverter intelligente SolarEdge, che ha letteralmente rivoluzionato il modo in cui viene raccolta e gestita l'energia nei sistemi fotovoltaici (FV). Lo scopo dell'inverter ottimizzato in CC è di massimizzare la generazione di energia, riducendo al contempo il costo dell'energia prodotta dal sistema fotovoltaico. SolarEdge lavora senza sosta per portare l'energia intelligente sempre un gradino più in alto, in campi di applicazione che investono innumerevoli settori di mercato: sistemi fotovoltaici, accumulo, ricarica dei veicoli elettrici, batterie, gruppi di continuità, gruppi propulsori per veicoli elettrici, soluzioni per servizi di rete. Il sito web di SolarEdge è solaredge.com

