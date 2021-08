Covid: Bernardo, 'sanificazione dei mezzi e più corse per ripresa in sicurezza'

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - "Sanificazione a tappeto di autobus, tram, metropolitane, e aumento delle corse: solo così - e ovviamente il consiglio da medico pediatra è di vaccinarsi - la scuola e le attività produttive potranno ripartire in sicurezza, se non totale quasi". Così in una nota il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, che raccomanda anche di "non dimenticare il distanziamento, la mascherina ove indicata, l'areazione dei mezzi pubblici, l'igienizzazione delle mani e delle superfici" e di "affidarsi alle indicazioni di Cts, Governo e Regioni".

Ricordando che "col virus dovremo conviverci ancora per un po'", Bernardo sottolinea l'importanza di "una visione di convivenza futura" e "da candidato sindaco di Milano ma soprattutto da medico" invoca: "Settembre è alle porte e non c'è un minuto in più da perdere. L'auspicio è che l'amministrazione uscente di Milano abbia già predisposto una task force anti-contagio e un piano, concreto, per una maggior frequenza dei mezzi".

Un piano che - sottolinea il candidato sindaco del centrodestra - "ovviamente prevede un costo, ma per la salute di una comunità non si può badare al portafogli. Inoltre i soldi necessari possono essere recuperati". In conclusione Bernardo precisa: "Non è una battaglia di schieramenti, sia chiaro, ché la pandemia non ha appartenenza politica. È una battaglia per la salute e per la vita”.