Covid: Moratti, ‘a oggi 1.000 somministrazioni in farmacia'

Milano 23 ago. (Adnkronos) - "A oggi sono state effettuate 1.000 somministrazioni consentendo a molte persone di vaccinarsi 'sotto casa' e in luoghi che trasmettono a tante persone fiducia grazie a un rapporto consolidato negli anni con i clienti”. Lo comunica in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, diffondendo i numeri sulle vaccinazioni anti-covid.

“Dopo l'avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie sappiamo che hanno già dato una disponibilità formale altre 638. Un numero destinato a crescere dal momento che molte attività riapriranno proprio in questi giorni”, fa sapere Moratti, che conclude con un ringraziamento a “Federfarma e alla presidente Annarosa Racca per la collaborazione da sempre dimostrata dal settore e dai suoi operatori. Una collaborazione e una sinergia ancor più fondamentali in questa fase della campagna vaccinale anti Covid".