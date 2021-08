Lavoro: Gentiloni, 'non ho apprezzato toni Bonomi, attacchi fuori luogo a governo'**

23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago.(Adnkronos) - Dell'intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Meeting di Rimini "non ho apprezzato molto i toni di eccessiva polemica contro il governo: in questo momento serve meno polemica e più lavoro comune. Ho trovato quegli attacchi fuori luogo". Lo sottolinea in un intervento al Meeting di Rimini Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici, aggiungendo però come sia "legittimo chiedere" una svolta sul tema del lavoro. Contestando l'approccio "feudale di vivere il lavoro" da parte delle imprese "che licenziano con un whatsapp" Gentiloni riconosce però che "non risolviamo il problema" delle fughe all'estero "congelando quello che c'è ma attraendo investimenti" e quindi varando le riforme e migliorando "tutto quello che ci separa da una economia più competitiva". "E' così che si risolve il problema del lavoro" conclude.