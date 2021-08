Calcio: Juventus, lesione del retto femorale della coscia sinistra per Kaio Jorge

23 agosto 2021 a

Torino, 23 ago. - (Adnkronos) - Tegola per la Juventus che perde l'attaccante Kaio Jorge per un infortunio muscolare. Lo rende noto lo stesso club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Kaio Jorge, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell'allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".