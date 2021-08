Rimini: mercoledì Conte con candidata sindaca Lisi

23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Mercoledì mattina, alle 9.00 Giuseppe Conte sarà a Rimini per incontrare la città, farà una passeggiata a piedi per le vie del mercato fino ad arrivare in via Cairoli davanti alla chiesa Sant'Agostino, dove si fermerà per incontrare e rispondere alle domande dei giornalisti. Conte sarà accompagnato per le strade di Rimini dalla candidata sindaca Gloria Lisi e dai parlamentari del territorio. Questi giorni saranno un'occasione per confrontarsi direttamente con la realtà locale impegnata nella prossima competizione elettorale di ottobre". Si legge in una nota dei 5 Stelle.

Domani Conte sarà a Cattolica ed è previsto un punto stampa alle 17:15 al locale “La Lampara” sul porto. Mentre, dopo la visita a Rimini (Ore 10:00 Punto stampa presso il locale “Al Magnuga”), il leader M5S sarà a Ravenna, punto stampa alle 13:30 presso il locale “Fellini Scalinocinque”.