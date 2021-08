Paralimpiadi: domani l'avvio, portabandiera Vio e Morlacchi 'emozione immensa'

23 agosto 2021 a

Tokyo, 23 ago. - (Adnkronos) - Domani, martedì 24 agosto, presso l'Olympic Stadium di Tokyo, si apriranno ufficialmente i XVI Giochi Paralimpici estivi di Tokyo 2020. L'Italia, che si presenta a questo evento con il gruppo più numeroso di sempre (115 atleti), sarà rappresentata, durante la cerimonia di apertura, dalla schermitrice Beatrice Vio e dal nuotatore Federico Morlacchi, un oro e un bronzo ai Giochi di Rio 2016, la prima, un oro, tre argenti e tre bronzi, il secondo, da Londra 2012 a oggi.

“E' bellissimo, non vedo l'ora che sia domani sera”, commenta Bebe Vio. Sono molto emozionata perché è qualcosa di più grande di me – confessa - Meno male che c'è Federico che mi aiuterà a trovare la strada giusta perché io so già che passerò tutto il tempo a piangere”. Una splendida responsabilità essere portabandiera: “Rappresentare un Paese così bello è veramente qualcosa di grande – commenta Bebe Vio - La nostra Nazionale di scherma è pronta, è carica, non vediamo l'ora di cominciare. Questi cinque anni sono durati tanto, ma l'ultimo non lo abbiamo praticamente fatto. Abbiamo cercato di stimolarci a vicenda e se sono qua è grazie alla mia squadra, allo staff che ha fatto un mezzo miracolo per tenerci motivati: insomma, mi reputo veramente molto fortunata di far parte di questa Nazionale”.