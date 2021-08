Milano: ciclista 18enne investito da auto in centro, è in coma

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - Un ragazzo di 18 anni questo pomeriggio è stato travolto da un'auto nel centro di Milano e si trova ora gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 in largo Paolo d'Ancona, a due passi da corso Magenta. Il ciclista 18enne, che ha subito un trauma cranico, è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

Immediato il trasferimento in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove il giovane è stato trasportato in stato di coma.

In largo Paolo d'Ancona sono ancora in corso i rilievi della Polizia locale, per determinare la dinamica dell'incidente.