23 agosto 2021 a

a

a

Cagliari, 23 ago. - (Adnkronos) - Lo Spezia è in vantaggio per 1-0 sul Cagliari nel posticipo della prima giornata di Serie A in corso di svolgimento alla Unipol Domus della città sarda. A decidere sin qui il match il gol di Gyasi al 7'.