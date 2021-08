23 agosto 2021 a

a

a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Quando sento parlare di inseguire bambini e ragazzi, dico 'attenzione'. Lo dico da padre. Io ho 48 anni e mi sono vaccinato per scelta e non per costrizione, i bambini vanno tutelati e protetti". Così Matteo Salvini a Rimini sui vaccini.