Calcio: Pellegri, 'sono felice, non vedo l'ora di iniziare nuova avventura al Milan'

Milano, 23 ago. - (Adnkronos) - Pietro Pellegri sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante classe 2001 è arrivato a Milano nella serata di lunedì e domani mattina sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà alla società rossonera. Pellegri originariamente avrebbe dovuto assistere all'esordio in campionato dei suoi compagni contro la Sampdoria direttamente dalla tribuna del "Ferraris", ma il Milan, per rispettare il suo protocollo, ha preferito farlo rimanere in hotel prima della sua prima giornata in rossonero. "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura", ha dichiarato l'ex attaccante del Genoa appena arrivato in Italia.