Covid: Bernardo, 'si arriverà all'immunità di gregge, Green pass importante'

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo è "assolutamente favorevole da medico e da pediatra" ai vaccini che "sono anche efficaci nella prevenzione dei contagi. In Lombardia il numero di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti è molto basso e questo grazie al cambio di passo con la vaccinazione. Sono certo che si arriverà all'immunità di gregge con la copertura dell'80% e una misura importante è quella del Green pass", spiega ospite di 'Morning news' su Canale5. "Credo che non dobbiamo arrivare all'obbligo (vaccinale, ndr), dobbiamo essere bravi nella comunicazione. Bisogna essere assolutamente chiari e chi parla deve conoscere quello che dice", conclude.