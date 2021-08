Roma: mercoledì Demos presenta liste con Gualtieri

24 agosto 2021 a

a

a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “In molti hanno detto che siamo stati la 'sorpresa' delle primarie: ora puntiamo ad essere la sorpresa delle elezioni. Per questo, come preannunciato, Demos ha composto le proprie liste per il Consiglio Comunale e per i vari Municipi, che presenteremo mercoledì con Gualtieri. Le persone candidate sono quasi tutte alla prima esperienza elettorale e rappresentano alcune delle sfide su cui Demos incentra la sua proposta politica: solidarietà, salute, cultura, nuovi cittadini, ambiente". Si legge in una nota.

"Tutte persone di grande qualità, per competenze ed impegno diretto. La stessa cosa nei vari Municipi, dove abbiamo valorizzato esperienze e peculiarità locali. Candidati espressione della società civile, ma non liste civiche o peggio liste patchwork: tutte persone che si ritrovano nella proposta politica di Demos e vogliono arricchirla ed esserne interpreti con le loro professionalità, esperienze, energie. Abbiamo arricchito il programma della coalizione con le nostre proposte e siamo pronti a dare il nostro contributo nell'amministrazione che dovrà rilanciare Roma”, commenta Paolo Ciani.