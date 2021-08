Autonomia: assessore Galli, 'bene Gelmini, Lombardia è pronta per ripartire'

24 agosto 2021 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - La Regione Lombardia "accoglie con immenso piacere le parole di Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali e delle Autonomie , che ieri al Meeting di Rimini ha annunciato di voler riaprire il cantiere del regionalismo differenziato per “dare risposte ai milioni di cittadini che si sono espressi attraverso un referendum". Sono "parole che condividiamo totalmente". Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura.

Regione Lombardia "è pronta. Il dossier con le nostre richieste per riaprire la trattativa è stato messo a punto e presto lo porteremo sul tavolo del ministro Gelmini. Siamo lieti che dopo l'anno e mezzo gettato alle ortiche per via dello stop politico deciso dal governo Conte bis, finalmente si riparta", aggiunge Galli.