24 agosto 2021 a

a

a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Non dovevamo andarcene in questo modo". Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia', parlando al Meeting di Rimini, a proposito dell'Afghanistan. Il problema, ha aggiunto, "è che tipo di accoglienza daremo a queste persone, l'accoglienza è accoglienza nel momento in cui è dignitosa".