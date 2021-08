24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Sull'Afghanistan "sottoscrivo" quanto detto da Enrico Letta, "non sono d'accordo con l'avvocato Conte: il dialogo con i terroristi islamici non lo concepisco e non li legittimo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando al Meeting di Rimini.