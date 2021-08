Fascismo: pineta Mussolini a Sormano, sindaco, ‘io antifascista e di sinistra, ma lasciamo intitolazione' (2)

24 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per Sormani la situazione è ben diversa rispetto a Latina: “Con tutto il rispetto per Durigon, la sua era chiaramente una provocazione politica. Non si può togliere un parco a Falcone e Borsellino per intestarlo ad Arnaldo Mussolini. Noi però non togliamo niente a nessuno”.

L'unica preoccupazione del sindaco è che, a prescindere dal nome, la pineta possa scomparire: “Il vero problema è che stanno morendo i pini, perché la nostra quota è piuttosto bassa e con il riscaldamento del clima quei pini andranno tagliati tutti, perché altrimenti vengono uccisi da un parassita”.