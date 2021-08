Governo: Scalfarotto, 'massimo sostegno a Lamorgese, attacchi strumentali'

24 agosto 2021 a

a

a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Di fronte agli attacchi assolutamente strumentali di questi giorni, desidero espirimere il mio massimo sostegno alla Ministra Lamorgese, che va ringraziata per il suo costante ed eccellente servizio a favore dello Stato. Non è certo questo il momento di parlare di stralunate, prima ancora che inopportune, mozioni di sfiducia. L'equilibrio e la competenza della Ministra dell'Interno, un ministero in cui queste due doti sono assolutamente indispensabili e di cui in un recente passato al Viminale si è sentita terribilmente la mancanza, costituiscono un punto di forza di questo governo e del Paese”. Così il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva .

“In questo scontro a salve fra Pd e Lega, come Italia Viva vogliamo rimarcare un richiamo alla responsabilità e al lavoro: il Paese ha di fronte sfide importanti, dalla crisi afghana alla ripartenza, tra green pass, lavoro e scuola, dalle riforme legate al Pnrr ai temi dei diritti e della giustizia. Si metta a tacere la propaganda e si lavori duramente e senza inutili distrazioni ricordando lo spirito di unità e l'obiettivo che hanno fatto nascere questo Governo di Unità nazionale: la ricostruzione del Paese” .