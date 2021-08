Terremoto: Bianchi, 'Mi a disposizione comunità scolastiche, sosterremo ricostruzione'

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Cinque anni fa un violento terremoto ha scosso le regioni del Centro Italia in una notte terribile che resta impressa nella nostra memoria. Il mio pensiero va oggi alle vittime, ai loro familiari, a chi ha vissuto quella tragedia. Pochi giorni fa ho incontrato il commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, assicurando alla sua struttura la collaborazione e il sostegno necessari per accelerare la ricostruzione delle scuole. Il Ministero è a disposizione, al servizio di ragazze e ragazzi, delle comunità scolastiche". Lo scrive il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sulla sua pagina Facebook.