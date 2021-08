Milano: attiva da 1° settembre Ztl serale permanente in via Ascanio Sforza (2)

24 agosto 2021 a

(Adnkronos) - La Ztl prevede inoltre l'istituzione del limite di velocità a 15 km/h in via Scoglio di Quarto, in via Bettinelli, in via Lagrange e in via Pavia. Il transito e la sosta saranno consentiti solo a residenti, domiciliati, velocipedi, mezzi di soccorso, di emergenza, di pulizia e manutenzione delle strade, oltre che a veicoli di supporto a manifestazioni, eventi e servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della Polizia Locale, ai taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, diretti all'interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

Inoltre è consentito il solo transito ai possessori di box o posto auto situato all'interno delle aree private il cui accesso avviene dalle vie comprese nella Ztl.

La posa e l'accensione delle due telecamere – una in via Scoglio di Quarto, all'incrocio con corso Manusardi, l'altra in via Pavia, all'altezza dell'ultimo torna indietro prima dell'incrocio con via Ascanio Sforza – avverranno entro la fine dell'anno, al termine dei necessari adempimenti tecnici.