Milano 24 ago. (Adnkronos) - Grave incidente tra bici e auto a Milano. È successo questa mattina poco dopo le 11 in via Canonica, in zona Chinatown.

La ciclista, di 58 anni, è andata a sbattere contro la portiera di un'auto che è stata aperta. Nell'impatto la donna ha riportato un trauma cranico e al volto.

Soccorsa dal 118, la vittima è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Niguarda.