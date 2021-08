Milano: camionista si scontra con auto a Cernusco, è grave

24 agosto 2021 a

Milano 24 ago. (Adnkronos) - Un camionista di circa 70 anni è in gravi condizioni, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'auto a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, lupo la strada provinciale 120.

Il 118 è arrivato in via Guglielmo Oberdan intorno a mezzogiorno, trovando l'uomo in gravissime condizioni. Immediate le manovre di rianimazione sul 70enne, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Il conducente dell'auto, un ragazzo di 19 anni, invece, non è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'automedica, due ambulanze e la Polizia locale.