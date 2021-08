Afghanistan: Fico, Parlamento segue con tutti strumenti a disposizione'**

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il Parlamento segue la crisi afghana con tutti gli strumenti a sua disposizione. Il Copasir si è già riunito tre volte, con le audizioni del direttore del Dis e dell'Aise oltre che del ministro degli Esteri. È in corso invece a Montecitorio l'audizione congiunta nelle commissioni Difesa ed Esteri di Senato e Camera dei ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini. Si è inoltre conclusa da poco la Conferenza dei capigruppo nella quale è stato ribadito il principio del necessario costante coinvolgimento del Parlamento sullo sviluppo della crisi. Abbiamo deciso quindi di fissare per il 7 settembre l'informativa in Aula del Governo". Lo sottolinea il presiedente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook.