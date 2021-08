24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Non per fare polemica, ma vorrei sapere se solo io in Forza Italia trovo gravi le parole del nostro coordinatore nazionale, Tajani, che, parlando al Meeting di Rimini, da novello Ponzio Pilato, se ne lava le mani, non difende la ministra Lamorgese e non prende le distanze dalle dichiarazioni del sottosegretario Durigon.” Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.