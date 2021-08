Calcio: Paolo Nicolato vince il premio Maestrelli

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Il premio ‘Maurizio Maestrelli', annualmente riservato a personalità del mondo sportivo, è stato consegnato al tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato. “Ci tengo a ringraziare di cuore l'organizzazione per avermi assegnato questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato l'allenatore degli Azzurrini - condiviso con personalità di grande spessore umano e sportivo”.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta presso lo stadio ‘Benito Stirpe' di Frosinone, sono state presentate anche le otto squadre che parteciperanno alla tredicesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Lazio Cup, riservato alla categoria Under 18. Oltre a Nicolato, sono stati premiati: Claudio Vigorelli (Agente Fifa), Fabrizio Corsi (Presidente Empoli Calcio), Marco Mancosu (Calciatore del Lecce), Michele Sbravati (Responsabile del Settore Giovanile Genoa), Marco Rossi (Commissario tecnico Ungheria), Aurelio Capaldi (Giornalista Rai), Carolina Morace (Coach SS Lazio Women), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega A), Andrea Berta (Direttore Sportivo Atletico Madrid), Luca Bergamini (Presidente Divisione Calcio a 5), Fabio Grosso (Allenatore Frosinone Calcio), Matteo Villani (Ex Azzurro Atletica, medico-anestetista).

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale dell'Europeo ad opera del Portogallo, la Nazionale Under 21 si appresta a tornare in campo per le qualificazioni a Euro 2023: gli Azzurrini ospiteranno il 3 settembre il Lussemburgo allo stadio ‘Carlo Castellani' di Empoli per poi affrontare il 7 settembre i pari età del Montenegro allo stadio ‘Romeo Menti' di Vicenza.