Finestre in PVC salvaspazio: tra le più innovative, le soluzioni Prolux Swing e Prolux Slide firmate Oknoplast

(Milano, 25 agosto 2021) - Milano, 25 agosto 2021 - Che sia in città, al mare, in montagna o al lago non fa differenza: tra le ultime tendenze del periodo c'è senz'altro la ricerca di soluzioni abitative dalla metratura piccola ma confortevole. Dai mono o bilocali metropolitani, alle mini case sostenibili immerse in una natura incontaminata, l'esigenza è sempre quella di avere a disposizione tutte le comodità di una grande metratura in spazi ridotti, a partire dalla luminosità degli ambienti - resa possibile innanzitutto dalle ampie aperture verso l'esterno. Sempre però con un occhio attento alla struttura abitativa, che impone spesso grandi restrizioni.

Tra i serramenti “salvaspazio” che Oknoplast propone, le soluzioni in PVC Prolux Swing e Prolux Slide sono sicuramente le più smart.

Perfetta per ogni ambiente, la finestra basculante Prolux Swing si differenzia da tutte le altre proposte a bilico o a battente presenti sul mercato per la peculiare modalità di apertura dell'anta, che si sviluppa solo verso l'esterno senza causare il minimo ingombro in casa: una dinamica di movimento innovativa che non solo consente di utilizzare al meglio tutto lo spazio in prossimità del serramento, ma anche di poterlo installare laddove sembrerebbe complicato o poco funzionale, ad esempio dietro il lavello della cucina (utile anche per contrastare l'umidità provocata dalla cottura). Anche la pulizia della finestra su entrambi i lati risulta pratica e veloce, agevolata dalla rotazione dell'anta su se stessa fino a 170°.

L'assenza del montante centrale, inoltre, elimina ogni ostacolo alla luce, che può filtrare indisturbata e illuminare gli interni; un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto in quelle abitazioni dalle dimensioni ridotte e che non possono permettersi numerosi fonti di luce naturale.

Per soddisfare ogni esigenza in termini di comfort abitativo, Prolux Swing può inoltre essere accessoriata con vetrocamera con triplo vetro e canalina Warmatec, che ne migliorano ulteriormente le capacità di isolamento.

La proposta per i “mini” spazi di Oknoplast prevede anche soluzioni a scorrimento come Prolux Slide, disponibile sia come finestra che come porta finestra; unendo tutte le migliori caratteristiche dei diversi sistemi scorrevoli, si presenta come uno dei serramenti più innovativi del settore.

Le dimensioni ridotte del profilo di anta e telaio e il sistema di scorrimento fluido e maneggevole rendono questo modello adatto a tutti gli ambienti contenuti e alle situazioni di ristrutturazione, dove spesso si ha spesso la necessità di non perdere preziosa superficie trasparente a causa di ingombri superflui.

Luminosa, funzionale, comoda e dagli ottimi parametri di isolamento, Prolux Slide presenta un meccanismo di chiusura innovativo che, grazie alla compressione dell'anta contro il telaio, è in grado di garantire una perfetta aderenza tra le superfici e un'ottima resistenza all'azione degli agenti atmosferici, assicurando un eccellente comfort termico e acustico.

Anche lo scorrevole Prolux Slide può essere dotato di vetrocamera con triplo vetro e, per aumentarne il livello di sicurezza nei confronti dei bambini, è possibile installare una maniglia passante o con pulsante che ne impedisce l'apertura accidentale.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424