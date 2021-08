Lavoro: al via iscrizioni Board the Rocket, career event GoStudent, oltre 30 nuove assunzioni

25 agosto 2021 a

Milano, 25 ago.(Labitalia) - La scale-up EdTech GoStudent continua la sua maxi-campagna di assunzioni e organizza la prima edizione italiana di Board the Rocket, un career event finalizzato ad attrarre i migliori talenti da inserire all'interno del team di Milano. L'evento, in programma per mercoledì 22 settembre alle ore 18, si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative e che desiderano accelerare in maniera decisiva la propria carriera; giovani professionisti, ma anche neolaureati e ragazzi e ragazze al primo impiego. L'incontro si svolgerà online, così da permettere a candidati di tutta Italia di prendervi parte.

L'edizione italiana di Board the Rocket si articolerà in due momenti. Durante la prima ora prenderanno la parola Felix Ohswald e Ricardo Reinoso, rispettivamente co-fondatore & Ceo e Country Manager Italia, che offriranno una panoramica su GoStudent, la sua storia, la mission aziendale e i progetti di espansione a livello globale e sul mercato italiano. A seguire, alcuni membri del team di Milano presenteranno i vari dipartimenti, le opportunità di carriera e le posizioni aperte.

L'altra metà della sessione sarà, invece, dedicata all'incontro e alle relazioni. Nel corso di questa seconda ora, i partecipanti avranno l'opportunità di farsi conoscere, porre domande e interfacciarsi direttamente con i vari membri del team. Forte dei risultati del primo semestre del 2021, durante cui ha chiuso due round di finanziamento del valore complessivo di 275 milioni di euro e si è aggiudicata sia lo status di unicorno che di azienda più valutata del panorama EdTech K-12, GoStudent è più determinata che mai a posizionarsi come leader indiscusso del settore delle ripetizioni private online nei 20 Paesi in cui è già operativa, continuare la propria espansione globale e ampliare ulteriormente il suo staff.

“GoStudent è un'azienda in crescita e con una missione chiara: dare vita alla scuola globale n°1 al mondo. Crediamo fortemente che i collaboratori siano un elemento centrale per la creazione di valore per l'azienda e il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, per questo investiamo continuamente energie e risorse che ci permettano di attrarre e fidelizzare i migliori talenti internazionali”, ha dichiarato Felix Ohswald, co-fondatore e Ceo di GoStudent. “L'Italia è un mercato su cui abbiamo deciso di puntare molto e che, ad oggi, ha dimostrato di avere un forte potenziale. Il nostro hub di Milano, fresco d'inaugurazione, conta già 40 dipendenti. Entro la fine dell'anno, abbiamo in programma di superare le 70 assunzioni in Italia e 1.000 a livello globale”, ha aggiunto.

I candidati ricercati per la sede di Milano riguardano soprattutto il settore commerciale e del post-vendita, ma non solo. Sales Specialist, Customer Success Manager, Tutor Operations Associate e Office Manager, sono alcune delle posizioni attualmente aperte. Oltre alle figure da inserire con assunzione a tempo indeterminato o determinato all'interno del team, GoStudent è alla costante ricerca dei migliori insegnanti da integrare all'interno del proprio network che, ad oggi, conta 6.000 tutor e che si prevede supererà i 10.000 insegnanti per dicembre 2021.

“Lavorare a GoStudent significa fare parte di una squadra orientata all'eccellenza e all'innovazione. Sono necessarie determinazione, ambizione e passione per il mondo dell'education technology e le sue sfide”, ha commentato Ricardo Reinoso, Country Manager Italia di GoStudent. “Con questa prima edizione italiana di Board the Rocket, vogliamo permettere a sempre più giovani talenti di entrare in contatto con la nostra realtà aziendale, conoscere da vicino il nostro management team e avere accesso a opportunità d'impiego concrete”, ha aggiunto. Per partecipare all'edizione italiana di Board the Rocket il 22 settembre prossimo è necessario registrarsi sulla pagina dell'evento.