Calcio: Kaio Jorge, 'non conosco futuro CR7, spero resti per tanto tempo'

25 agosto 2021

Torino, 25 ago. - (Adnkronos) - "Non mi ha detto niente del suo futuro e non sappiamo se resterà ma io spero che rimanga qui per tanto tempo". Lo dice l'attaccante della Juventus Kaio Jorge in merito al futuro di Cristiano Ronaldo.

"Lui per me è sempre stato una fonte di ispirazione -prosegue il 19enne brasiliano nel corso della sua conferenza stampa di presentazione-. Sarò al suo fianco giorno dopo giorno e spero di crescere il più possibile. È una persona fantastica. Sono contentissimo di giocare al suo fianco, qui alla Juventus".