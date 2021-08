Covid: domani a Lodi postazioni mobili vaccinazioni per over 60 e studenti

25 agosto 2021 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Domani, giovedì 26 agosto, a Lodi 'giornata di vaccinazioni libere' per 'over 60' e studenti come da accordi presi a inizio agosto tra Regione Lombardia e Comune. Un'unità vaccinale mobile dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con l'equipe medica dell'Esercito sarà operativa sotto i portici del Municipio, area confinante con piazza della Vittoria e piazza Mercato, supportata da volontari della Protezione civile.

"L'iniziativa è finalizzata al 'recupero' di soggetti over 60 non ancora vaccinati (o prenotati) e per promuovere la vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni", si sottolinea nella nota della Regione Lombardia. In accordo con le autorità locali, l'attività vaccinale è programmata dalle ore 9 alle 15, in concomitanza con il mercato. L'unità mobile sarà operativa anche sabato 4 settembre dalle 9 alle ore 17, sempre in contemporanea al mercato.

"Colgo l'occasione - dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - per ringraziare il ministero della Difesa, l'Esercito italiano e la Protezione civile per la collaborazione e il supporto all'intervento".