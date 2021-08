Covid: Mura (Pd), 'Salvini bastian contrario su green pass e obbligo'

25 agosto 2021 a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Nella maggioranza di Governo si sta consolidando l'area di chi considera pragmaticamente l'utilizzo del green pass e valuta seriamente il ricorso all'obbligo vaccinale, se i numeri lo richiedono e comunque per categorie esposte: è un fatto positivo. Solo Salvini rimane aggrappato alle sue posizioni da bastian contrario e anzi rilancia il metodo dei tamponi, lasciando intendere che possano sostituire il vaccino: questa è una grave disinformazione, proprio quando si dovrebbe invece lavorare per convincere i sei milioni tra i 30 e 59 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), commentando la contrarietà all'obbligo vaccinale espressa da Matteo Salvini e le prese di posizione favorevoli di esponenti di Forza Italia.