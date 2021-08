Pd: domani apertura festa Unità con Timmermans, omaggio a Gino Strada (2)

25 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Alle 21,30, nella sala dibattiti Nilde Iotti, omaggio a Gino Strada 'Testimonianze e reading per un grande italiano' con Massimo Galli, Virologo (videomessaggio); Giorgio Oldrini, ex sindaco di Sesto San Giovanni, paese natale di Gino Strada; Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam; Silvia Stilli, portavoce ONG italiane (in collegamento); Vauro Senesi, vignettista (in collegamento); Toni Capuozzo, Giornalista (in collegamento), Maria Pia Ammirati, Scrittrice e giornalista, Direttrice Teche Rai e Responsabile Content della Direzione Digitale. Conduce Cristiano Bucchi, Giornalista. Tutti i dibattiti in Sala Iotti verranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del Pd e in audio su Radio Immagina.